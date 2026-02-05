وسط جدل.. فرنسا تقرع طبول المواجهة مع عمالقة الفضاء الرقمي

قرعت فرنسا طبول المواجهة مع عمالقة الفضاء الرقي، في معركة تقول إنها تهدف إلى كبح المحتويات الإجرامية، ووقف العبث بالخوارزميات، والتصدي للعنف المتفشي في شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي ظل ذلك بدأت السلطات القضائية في فرنسا تحريات شملت منصة إكس، على خلفية مخاوف تتعلق بإدارة المحتوى واتجاهات الخوارزميات.

وأعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على تصريحات مسؤولين فرنسيين، أبدوا فيها توجسهم من منصات يشتبه في سعيها للتأثير في الرأي العام مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة.