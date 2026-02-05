عائدون إلى غزة عبر معبر رفح يروون للجزيرة معاناتهم

وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري دفعة من الفلسطينيين العائدين بعد رحلة علاج خارج القطاع. وأفاد مراسل الجزيرة بوصول العائدين لمجمع ناصر الطبي بعد أكثر من 20 ساعة على تحركهم من مدينة العريش المصرية.

وقد بدت علامات التعب والإرهاق على وجوههم. وأكد العائدون للجزيرة تعرضهم لتحقيق وإهانات على يد الجيش الإسرائيلي داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأثناء المرور على شارع صلاح الدين في مدينتي رفح وخان يونس.

المصدر: الجزيرة