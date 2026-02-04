3 فقاعات تهدد الاقتصاد العالمي.. ما هي؟

يواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة ما يصفه خبراء بـ3 فقاعات مالية متزامنة، تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الديون السيادية وصولا إلى العملات المشفرة.

وبحسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن هذه الفقاعات ليست منفصلة، بل متداخلة بصورة تجعل انفجار إحداها كافيا لدفع الأخرى نحو الانهيار، في وقت تتقدّم فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الاقتصاد الحقيقي، وتتراكم الديون بمستويات غير مسبوقة، في حين تعيد السيولة الضخمة توزيع المخاطر عبر الأسواق.