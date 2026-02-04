من دير الزور إلى الحسكة.. خريطة السيطرة تتغير في الجزيرة السورية

تشهد منطقة الجزيرة السورية تحولات متسارعة منذ بدء تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات قسد، حيث أعيد رسم خريطة السيطرة على مناطق واسعة، شملت المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

وامتدت هذه التطورات من محافظة دير الزور شرقا، مرورا بالرقة، وصولا إلى الحسكة والقامشلي شمالا، في ظل ترتيبات أمنية وإدارية جديدة تهدف إلى تنظيم الانتشار العسكري وإدارة الموارد الحيوية، بما يعكس مرحلة جديدة في المشهد الميداني شمال شرقي سوريا. تقرير: أسماء محمد

المصدر: الجزيرة