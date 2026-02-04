دراسة علمية: الرضع يرون العالم بطريقة أكثر تعقيدا مما كان يعتقد العلماء

كشفت دراسة علمية جديدة أن الأطفال في عمر الشهرين قادرين على التمييز بين الأشياء المختلفة التي يرونها من حولهم، وهو عمر أصغر بكثير من التقديرات السابقة وبعكس ما كان يعتقده الأطباء والعلماء في السابق.

إذ تمتلك أدمغتهم القدرة على التمييز بين الكائنات الحية والأشياء الجامدة، وهو ما يعد نتيجة مفاجئة للغاية حسب الدراسة. وقد تساعد هذه الدراسة العلماء والأطباء في نهاية المطاف على فهم أفضل لتطور القدرات الإدراكية في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك لكيفية تطور حالات واضطرابات الصحة النفسية في المراحل المتأخرة من الحياة.

المصدر: الجزيرة