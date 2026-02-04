تنكيل وإهانة للفلسطينيين العائدين إلى غزة من قبل قوات الاحتلال ما القصة؟

قالت سيدة فلسطينية عادت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح إنها تعرضت للتنكيل والإهانة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت السيدة في مقابلة مع الجزيرة إلى أن عناصر تابعة لمليشيا أبو شباب، كانوا يساعدون قوات الاحتلال في تفتيش العائدين إلى غزة وإدخالهم للتحقيق مع المخابرات الإسرائيلية، مؤكدة أن قوات الاحتلال تعمدت التنكيل بالعائدين إلى غزة لترهيب الفلسطينيين في الخارج وثنيهم عن العودة للقطاع.