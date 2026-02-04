المغرب.. إجلاء 70% من سكان مدينة القصر الكبير بسبب السيول

مدينة القصر الكبير تحولت إلى مدينة أشباح، حيث تم إجلاء نحو 70% من سكان المدينة، محالّ مقفلة ومنازل غادرها سكانها بتوجيه من السلطات بسبب سيول قوية متوقعة.

اقرأ المزيد

بدأ الإخلاء في عدد من الأحياء قبل أن يتوسع ليشمل أحياء أخرى، كما توقفت أغلب الأنشطة التجارية والاجتماعية. وضمن إجراء احترازي، أُوقفت الدراسة في المدينة وشرعت السلطات في مدينة العرائش المجاورة في بناء مراكز لإيواء المتضررين المحتملين من السيول في المنطقة. تقرير: المختار العبلاوي

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة