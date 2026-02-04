البرلمان العراقي يخفق في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد

انسداد سياسي يعصف بالعراق إثر إخفاق البرلمان مرتين في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. خلافات عميقة حول منصب الرئاسة، وجدل واسع بشأن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.

هذا التعثر السياسي يأتي في ظل استقطاب حاد بين الكتل النيابية حول تشكيل الكتلة الأكبر، وهو ما يضع العملية السياسية برمتها أمام خيارات دستورية معقدة. نتعرف في تقرير سامر يوسف على تداعيات هذا الانسداد على استقرار المؤسسات، ومطالب الشارع العراقي المنتظر لتشكيل الحكومة.