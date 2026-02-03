وزارة العدل الأمريكية ترفع السرّية عن ملايين الوثائق في قضية جيفري إبستين

عاد اسم الملياردير الأمريكي جيفري إبستين إلى صدارة المشهد الإعلامي، بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية الحظر عن ملايين الوثائق المرتبطة بقضيته.

وتضم الوثائق صورا ومقاطع "فيديو" ومواد وُصفت بأنها صادمة، تتعلق بمشاهير ومسؤولين. وكان إبستين قد أدين بجرائم اغتصاب واستغلال جنسي لقاصرات، ثم عُثر عليه ميتا داخل زنزانته قبل 7 أعوام، في قضية أثارت جدلا واسعا، ولا تزال تداعياتها مستمرة.

تقرير: أحمد الرهيد