محكمة الاستئناف بتونس تقضي بسجن متهمين في ملف "التآمر 2"

قضت محكمة الاستئناف بتونس، في ما يعرف بملف “التآمر 2″، بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين 3 سنوات و35 سنة.

ورفعت المحكمة الابتدائية مدة السجن المقررة بحق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، من 14 عاما إلى 20. كما أيدت المحكمة سجن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة 35 سنة لكل منهما. ويحاكم في القضية سياسيون وأمنيون سابقون، بتهم التآمر على أمن الدولة.

المصدر: الجزيرة