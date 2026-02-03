عن قرب من غرينلاند.. موقعها إستراتيجي وغنية بالثروات والموارد الطبيعية

بينما تذوب جبال الجليد في القطب الشمالي، تجد جزيرة غرينلاند نفسها على صفيح سياسي ساخن.. فالجزيرة التي كانت منسية لقرون، باتت اليوم في صلب إستراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

اقرأ المزيد

مراسل الجزيرة زار الجزيرة، وعاين عن قرب مجتمع سكانها الأصليين من الإنويت الذين يرفضون المساعي الأمريكية، وكيف تزخر جزيرتهم بثروات طبيعية أبرزها المعادن النادرة، فضلا عن موقعها الإستراتيجي.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة