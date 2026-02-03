بين حافة الحرب والمفاوضات.. واشنطن وطهران تترقبان جولة إسطنبول

تتأرجح العلاقات الأمريكية الإيرانية بين حافة المواجهة العسكرية وبوادر انفراج دبلوماسي، حيث أمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ببدء مفاوضات مع واشنطن، وسط ترجيحات بعقد جولة مباشرة في إسطنبول الجمعة.

وتتمسك طهران برفع العقوبات وحماية برنامجها النووي السلمي، رافضة إدراج نفوذها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي في أي اتفاق.

في المقابل، تصر واشنطن على "ثلاثية" تشمل وقف التخصيب وتقييد الصواريخ وإنهاء دعم الحلفاء.

وفي خضم هذا الحراك، يبرز القلق الإسرائيلي الرافض لأي تسوية تعيد أجواء اتفاق 2015، مما يضع مستقبل المنطقة أمام خيارات معقدة بين التفاوض المتعثر والتصعيد المفتوح.

تقرير: وليد العطار