مخاوف أممية من تطهير عرقي ترتكبه إسرائيل في غزة والضفة الغربية

عبر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف بشأن حدوث تطهير عرقي من قبل السلطات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية.

حيث تتصاعد الهجمات وعمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

يشير التقرير تحديدا إلى الفترة ما بين الأول من نوفمبر 2024 إلى نهاية أكتوبر 2025، في عمر الحرب الإسرائيلية على غزة تصنف هذه الفترة بأنها الأشد دموية على سكان القطاع.