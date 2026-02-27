جنيف تفتح باباً.. والهوة بين طهران وواشنطن لم تُسد

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولة مفاوضات جنيف بأنها من أكثر الجولات جدية مع الولايات المتحدة.

وفي نفس الوقت، تواصل الفرق الفنية تقييمها بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيداً لجولة ثانية الأسبوع المقبل.

غير أن الهوة بين الطرفين لا تزال واسعة؛ إذ يتمسك المفاوضون الأمريكيون بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية وتصفير التخصيب إلى الأبد، في حين يعتبر الجانب الإيراني التخصيب حقاً سيادياً لا يُمس، ويرفض كلياً أي نقاش حول منظومته الصاروخية.

تقرير: مصطفى أزريد