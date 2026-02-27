إسرائيل تُجبر 37 منظمة إنسانية على مغادرة غزة

يغادر عشرات الموظفين الدوليين قطاع غزة بعد إنهاء إسرائيل تراخيص 37 منظمة إنسانية كبرى، من بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة.

وأجبِرت هذه المنظمات على المغادرة إثر رفضها الامتثال لشروط تسجيل تشمل تسليم بيانات موظفيها لسلطات الاحتلال.

وتتكشف أبعاد الكارثة الإنسانية بالأرقام؛ إذ تدير هذه المنظمات 60% من المستشفيات الميدانية و100% من مراكز رعاية الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

ويحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن رحيلها سيُغلق فوراً ثلث المنشآت الصحية ويترك 20 ألف مريض دون رعاية.

تقرير: وليد العطار