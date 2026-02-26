قمة ميرتس وشي جين بينغ تفتح فصلا جديدا من التعاون الإستراتيجي

شهدت العلاقات بين الدول الأوروبية والصين تحسنا مطردا خلال الأسابيع الماضية، تزامنا مع تذبذب العلاقة الأوروبية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وآخر مظاهر ذلك التحسن زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى بكين، التي تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات في ظل تفاقم الخلل بالميزان التجاري.

وتعكس زيارة ميرتس أهمية بالغة بالنسبة لبكين وبرلين، حسب مديرة مكتب الجزيرة في بكين شيماء جو إي إي، إذ تنظر الصين إلى ألمانيا على أنها أكبر اقتصاد أوروبي، وفي المقابل، تنظر ألمانيا إلى الصين على أنها ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثاني أكبر شريك لها.