غزة تشد الأنظار بعد تقرير نشرته اللجنة الدولية لحماية الصحفيين

نشرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين تقريرها لعام 2025، وجاء فيه أن ثلثي الصحفيين الذين قُتلوا هذا العام سقطوا في غزة بنيران قوات الاحتلال.

تعددت أساليب القتل التي أسقطت شهداء كثرا من صحفيي غزة الذين تحولوا إلى صوت الحقيقة الوحيد بعد منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة، وحسب اللجنة قُتل 28% منهم بمسيّرات.

وقد أكدت اللجنة أن سقوط هذا العدد الكبير من الصحفيين يعود إلى ثقافة راسخة في الإفلات من العقاب.