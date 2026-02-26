جدل في واشنطن حول مخاطر حملة عسكرية محتملة ضد إيران

يتصاعد الجدل في واشنطن حول طبيعة النهج العسكري الأمثل في التعامل مع طهران، فالمسألة لم تعد تبحث الخيارات بقدر ما تبحث تكلفة أي تحرك عسكري.

وبين التحذير العسكري والتلويح السياسي، ينتقل الجدل إلى الكونغرس، فلا يدور النقاش في الكونغرس فقط حول جدوى الضربة، بل حول شرعيتها وصلاحياتها.

فهناك عدد من المشرعين يتحركون لطرح مشاريع قرارات تقيد صلاحيات الرئيس في شن الحرب، في حين يرى آخرون أن مثل هذه الخطوة قد تبعث برسالة ضعف.

وبين الموقفين تطرح تساؤلات حول الأسباب التي يبنى عليها قرار الحرب.