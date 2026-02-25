تقرير يوثق مقتل 129 صحفيا حول العالم خلال عام 2025

وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 129 صحفيا وعاملا في الإعلام حول العالم خلال عام 2025، ثلثاهم قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. في أعلى حصيلة سنوية تُسجّل منذ بدء اللجنة توثيق هذه الحالات عام 1992.

وفي حين تركزت الحصيلة الكبرى في غزة، سجلت مناطق النزاع الأخرى في أوكرانيا والسودان ارتفاعا ملحوظا في أعداد الضحايا، تزامنا مع مقتل صحفيين في دول مثل المكسيك والهند والفلبين، حسب التقرير.

ووثقت اللجنة أيضا أدلة على استهداف متعمد وممنهج لصحفيين كشفوا عن جرائم حرب مفترضة، مثل سياسات التجويع وقصف المدارس والمستشفيات.