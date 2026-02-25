الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

عقد كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة جلستين منفصلتين في الذكرى الرابعة للحرب على أوكرانيا.

وخلال مجريات اليوم الذي شهد تبني الجمعية العامة قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، شددت نائبة وزير الخارجية الأوكراني على أن العقوبات ليست حلا سحريا، لكنها ضرورية وفعّالة ويجب تعزيزها لفرض عقوبات اقتصادية حقيقية تشمل استهداف الأسطول الروسي غير الرسمي، والحد من عائدات النفط، وتقييد الوصول إلى المكونات الحيوية لإنتاج الأسلحة.

تقرير: بيسان أبو كويك