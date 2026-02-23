عقب مقتل "إل مينتشو".. الرئيسة المكسيكية تعلن عودة الأوضاع لطبيعتها

قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباو إن الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعد أعمال عنف في ولاية خاليسكو أعقبت مقتل أحد أخطر أباطرة المخدرات المطلوبين عالميا الملقب بـ”إل مينتشو” خلال عملية عسكرية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن واشنطن قدمت دعما استخباريا للمكسيك في عملية القضاء على إل مينتشو، وكشف مسؤول دفاعي أمريكي عن أن مجموعة عمل جديدة بقيادة الجيش الأمريكي متخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية عن عصابات المخدرات لعبت دورا في تلك العملية.