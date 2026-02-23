تعرف على ذرائع الاحتلال لاقتلاع التجمعات البدوية بالضفة والقدس

تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها الممنهجة بحق التجمعات البدوية في الضفة والقدس، وهي وتيرة تفاقمت بحدة منذ الحرب على غزة مترافقة مع هجمات المستوطنين لدفع السكان إلى النزوح القسري.

وتتنوع ذرائع الاستهداف بين دعاوى "عدم الترخيص" والضرورات الأمنية، إضافة إلى تصنيف المناطق ميادين للرماية العسكرية، وذلك لخدمة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الموارد وعزل القدس عبر مشاريع مثل "إي واحد". تقرير: وليد العطار

المصدر: الجزيرة