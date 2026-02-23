فيديو.. تعرَّف على المصلى المرواني بالمسجد الأقصى

سُمي المصلى المرواني بهذا الاسم بعد الترميم تكريما للخليفة الأموي مروان بن الحكم والد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي كان له ولأبنائه دور في إعمار الأقصى.

ويقع المصلى على مساحة 4.5 دونمات (الدونم ألف متر مربع) أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى.

وبُني تسوية لهضبة بيت المقدس للبناء عليها، ويتكون من 16 رواقا مسقوفا، و100 عمود حجري، ويتميز بسقفه وأرضيته المكونين من الحجر، ويتسع لـ4000 مصل.

وفي العهد الصليبي، حوَّل الصليبيون المصلى إلى إسطبل للخيول، وحُفرت حلقات كبيرة بجدرانه.

وبعد تحرير صلاح الدين الأيوبي للقدس، أعاد المكان إلى استعماله السابق تسوية ومخزنا، لكنه أُهمل في الفترة المملوكية ثم أعيد إليه الاعتبار في العهد العثماني واستُخدم للتدريس.

بعد الاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس عام 1967 بدأت الأطماع وخطط الهيمنة عليه، فسارعت مؤسسات إسلامية ودائرة الأوقاف إلى ترميمه وافتتاحه عام 1996، وأثناء الترميم كُشف عن سبع بوابات قديمة مغلقة فُتحت اثنتان منها، وتبرعت مصر بفرش المصلى بالسجاد.