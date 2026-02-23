الجزيرة ترصد أجواء رمضان لدى الجالية المسلمة في برلين

تستنفر المساجد والمراكز الإسلامية في العاصمة الألمانية طاقاتها لاستقبال أبناء الجالية المسلمة بمختلف أعراقهم، موفرة لهم بيئة روحانية واجتماعية حاضنة تجمع شتات المغتربين مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتتحول الأسواق ذات الكثافة الإسلامية والمقاهي العربية إلى فضاءات دافئة تكسر برودة الغربة، حيث رصدت كاميرا الجزيرة مشاعر الحنين وتفاصيل الحياة الرمضانية التي يحاول الصائمون إحياءها في المهجر. تقرير: عيسى طيبي

المصدر: الجزيرة