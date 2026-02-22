مظاهرة لليمين المتطرف تنديدا بمقتل شاب في ليون.. ما القصة؟

تظاهر في مدينة ليون مئات من المنتمين إلى مجموعات محسوبة على اليمين المتطرف، تنديدا بمقتل الشاب اليميني كونتان دورونك في شجار عنيف بين مجموعتين متطرفتين من اليمين واليسار الأسبوع الماضي.

ورفع المتظاهرون لافتات، ورددوا شعارات ضد المجموعات المناهضة للفاشية وضد أقصى اليسار، واتهموا حزب فرنسا الأبية بالتسبب في مقتل كونتان. وجندت وزارة الداخلية الفرنسية مئات من رجال الشرطة لتأمين المظاهرة. تقرير: حافظ مريبح

المصدر: الجزيرة