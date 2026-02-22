غياب مظاهر الحياة الرمضانية في أبرز أسواق خان يونس بغزة

غابت مظاهر الحياة العامة والرمضانية، خصوصا في سوق الحبوب الشهير وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويعود هذا الغياب إلى تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي جزءا كبيرا من محال السوق خلال الحرب ولقربه من الخط الأصفر. ويعتبر هذا السوق من أقدم أسواق قطاع غزة، إذ بُني عام 1362 ميلاديا. ولأول مرة منذ تدشين السوق، غاب الباعة والمتسوقون، باستثناء قلة خاطروا بأنفسهم وعادوا لإحيائه. لكن الباعة والمشترين يواجهون تحدي انعدام السيولة ونقص الموارد المالية.