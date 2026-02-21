فيديو غراف.. تعرف على مساجد البلدة القديمة بالقدس

ظلت مساجد القدس القديمة طيلة فترات التاريخ الإسلامي مراكز للتدريس والتعليم، ومعتكفات للتربية والعبادة، وحافظت على وجودها إلى جانب المسجد الأكبر (الأقصى) إلى أن جاء الاحتلال.

يُعد المسجد الأقصى أهم وأقدم وأكبر مساجد البلدة القديمة، يليه مسجد عمر بن الخطاب، الذي بني بجوار كنيسة القيامة في العصر المملوكي (1250-1517م).

بينما يعتبر مسجد درغَث (نسبة لرجل صالح) في طريق الواد من أحدث مساجد البلدة القديمة الـ43 بناء حيث بني بشكله الحالي في عهد الحكم الأردني للقدس وذلك عام 1964.

ومع احتلال المدينة المقدسة عام 1967 عاث الاحتلال فسادا وهدم مسجدين في حارة المغاربة، وصادر مساجد عدة، مثل قلعة القدس، والمسجد الصيفي، والمسجد العثماني، ومسجد قلاوون الذي حوله إلى متحف، ومسجد النبي داود وحوله إلى كنيس.

كما أغلق مسجدين ومنع المسلمين من إقامة الصلاة فيهما، هما مسجد الحريري بجانب مركز شرطة القشلة القريب من باب الخليل، والمسجد العمري الكبير في حارة الشرف. وحوّل بعض المقدسيين 3 مساجد إلى بيوت للسكن، بعدما منع الاحتلال المقدسيين من البناء والتوسع داخل البلدة القديمة.