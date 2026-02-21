ثورة الجرارات الذكية في الهند.. زيادة في المحاصيل وتهديد لآلاف الوظائف

تهديد الروبوتات والذكاء الاصطناعي لم يعد خيالا علميا، إذ تشهد حقول شمال الهند ثورة تقنية هادئة، حيث بدأت الجرارات ذاتية القيادة في رسم ملامح جديدة للزراعة التقليدية.

فالذكاء الاصطناعي الذي انتقل من المختبرات، أصبح أداة مهمة لزيادة الإنتاج وتقليل الهدر في واحد من أكبر الأسواق الزراعية عالميا، وفي الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي عشرات آلاف الوظائف التي كان أصحابها يعتمدون على الزراعة.

تقرير: عمر الخطيب