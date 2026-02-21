القوات الروسية تقترب من زاباروجيا وسط جمود المفاوضات السياسية

تشتد المعارك على الجبهة العسكرية، وتقول هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها خاضت أكثر من 200 اشتباك مع القوات الروسية على امتداد خط الجبهة.

أما هيئة الأركان الروسية فقالت إن قواتها توجد على بعد 12 كيلومترا فقط من أطراف مدينة زاباروجيا. وفي ظل هذا الوضع الميداني، يؤكد الرئيس الأوكراني أن واشنطن وموسكو تطالبان كييف بالتخلي عن دونباس، وأنه لا تقدم في المحادثات بشأن مسألة السيطرة على الأراضي.

تقرير: مصطفى ازريد