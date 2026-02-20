هل أنت من عشاقها؟ شاهد أشهر وأقدم متجر للحلاوة بالقدس

من نابلس إلى قلب القدس، نقلت عائلة العمد سرّ “الحلاوة” منذ عام 1880م. إرثٌ عريق يزين خان الزيت، ويتربع على موائد الفلسطينيين في رمضان كعنوان للأصالة وصمود الهوية.

في قلب سوق خان الزيت العتيق، وعلى طريق المصلين المتجهين نحو المسجد الأقصى، يفوح عبق التاريخ من متجر "حلاوة العمد". وخلف واجهته الزجاجية، تصطف قوالب الحلاوة بنكهاتها المتعددة، وإلى جانبها مكعبات الحلقوم والمكسرات المحلاة، لتشكل لوحةً تغري عابري السبيل وتستوقف الصائمين بجمال تفاصيلها.

لا يرى المقدسي معتصم (غالب) ربحي العمد في هذه المهنة مجرد تجارة، بل هي إرثٌ عائلي مقدس، ومصدر رزقٍ شريف توارثه كابرا عن كابر. وبذات الشغف الذي يولي به أبناءه الرعاية، يسكب العمد حبه في صناعة الحلاوة، معتزاً بجودتها التي لم تتبدل، وآملاً أن تظل هذه الأمانة في أيدي أحفاده بذات الأصالة.

ضربت عائلة العمد جذورها في احتراف هذه الصناعة منذ عام 1880 بمدينة نابلس عاصمة الحلويات بفلسطين، قبل أن تنقل هذا الإرث إلى أزقة القدس، ليصبح متجرهم في خان الزيت أقدم وأعرق محطة للحلاوة في المدينة، وشاهدا حيا على صمود التاجر المقدسي في وجه كل التحديات.