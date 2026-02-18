البصمة الرقمية.. كيف يمكن للشخص محو أثره من ذاكرة الإنترنت؟

قد تتوارى بعيدا منشورات قديمة، وصور منسية، وتعليقات عابرة، أو قد تختفي حتى من ذاكرتك، لكنها تبقى حاضرة في ذاكرة الإنترنت مهما مضت السنوات، لتشكل جزءا من بصمتك أو أثرك الرقمي في العالم الافتراضي.

ودفعت المخاوف البعض للتفكير في حذف كل ما يتعلق بهم على الإنترنت لتفادي سوء استخدام بياناتهم.

ورغم أن إزالة البصمة الرقمية ليست سهلة، فإنها ممكنة، والتحكم بها قرار شخصي وقد يتم أحيانا بإجراءات قانونية.