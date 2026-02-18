اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي لحسم ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

قالت مصادر سياسية عراقية إن الإطار التنسيقي يعتزم عقد جلسة خلال اليومين المقبلين، لحسم مسألة ترشيح رئيس للحكومة الجديدة، عقب ردود الفعل الداخلية والخارجية الرافضة لترشيح نوري المالكي للمنصب.

وقال عقيل الرديني، المتحدث باسم "ائتلاف النصر" المنضوي في الإطار، للجزيرة إن الموقف من ترشيح المالكي سيتضح بعد الاجتماع.

وتتمسك الأطراف الرافضة لهذا الترشيح بموقفها، في حين وصف مكتب المالكي ‏ما يُتداول بشأن نية الإطار سحب ترشيحه بأنه حملة إعلامية مغرضة.

تقرير: سامر يوسف