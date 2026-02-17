ما طبيعة المخطط الإسرائيلي في مدينة القدس؟

يهدف المخطط الإسرائيلي الذي كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت إلى تحويل مدينة القدس إلى منطقة حضرية كبرى موحّدة تربط القدس الغربية والشرقية بالمستوطنات المحيطة بها.

بما يعزز، وفق الرؤية الإسرائيلية، مكانة المدينة كعاصمة موحّدة وأبدية لإسرائيل.

ويقوم المشروع على ربط الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس عمرانيا وجغرافيا بالمدينة، بحيث تتحول تدريجيا إلى أحياء متصلة بها، وهو ما يقطع الطريق على أي تقسيم مستقبلي للقدس في إطار تسوية سياسية محتملة، كما يؤدي إلى فصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي معها.