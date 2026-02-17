قمة بين الرئيسين اللبناني والألماني في قصر بعبدا

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقبال نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير “لم نعد قادرين على تحمل نزاعات أي كان، ولا أعباء أي كان، ولا نريد إلا مصلحة شعبنا وأهلنا وازدهار وطننا وحياة أبنائنا”.

من جانبه، دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله، مؤكدا دعم بلاده لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه. الموقف الرئاسي اللبناني تزامن مع اجتماع حكومي للاطلاع على الإجراءات الميدانية التي يتخذها الجيش لحصر السلاح جنوبي البلاد.

المصدر: الجزيرة