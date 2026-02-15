مؤتمر ميونخ.. واشنطن تطمئن حلفاءها وزيلينسكي يطالب بضمانات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اليوم الثاني لمؤتمر ميونخ للأمن، أن واشنطن لا ترغب في إنهاء “العصر العابر للأطلسي”، وذلك في محاولة لطمأنة الحلفاء الأوروبيين القلقين.

وفي حين أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية وجود اتفاق لتعزيز الدفاع، برز تباين في المواقف بشأن أوكرانيا، إذ اشترط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصول على ضمانات أمنية مسبقة قبل توقيع أي اتفاق سلام. تقرير: أيمن الزبير

