غرينلاند تتجه للاستثمار التعديني وتفتح أبوابها للعمل بالمناجم

تستعد جزيرة غرينلاند لفتح أراضيها أمام المستثمرين في قطاع التعدين، وذلك بالتزامن مع الجدل السياسي الدائر بين الولايات المتحدة والدانمارك بشأن مستقبل الجزيرة الإستراتيجي.

وشهدت مدرسة متخصصة في التعدين إقبالا لافتا من شباب الجزيرة، سعيا لاكتساب الخبرات اللازمة لنيل فرص العمل المتوقع توفيرها بكثرة في المناجم بالمستقبل القريب، بعيدا عن التجاذبات الدولية. تقرير: عمر الخطيب

المصدر: الجزيرة