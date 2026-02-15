خيارات إيران في مواجهة الضغوط الأمريكية

يستمر البيت الأبيض في إرسال إشارات متناقضة بشأن إيران، فدون أن يقطع خيط الدبلوماسية الدقيق، تستمر القيادة المركزية الأمريكية في حشد قواتها العسكرية في الشرق الأوسط.

وأحدث التحركات الأمريكية إعطاء الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لتحرك حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" للمنطقة.

ورغم المتغيرات الميدانية والتذبذب في مواقف ترمب، لم تغير طهران من مقاربتها، وتقول إنها مستعدة لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي دون أن تتخلى عن حقها الأصيل في التخصيب، وفق الخارجية الإيرانية.

كما ترفض إيران بشكل قاطع أي تقييد لبرنامج الصواريخ الباليستية.

وفي ظل الضغوط الأمريكية يبدو أن إيران تمتلك خيارات للضغط بدورها، أدقها وأكثرها تأثيرا يتمثل باحتمالية إغلاق مضيق هرمز.

تقرير: سلام خضر