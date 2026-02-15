انطلاق القمة الأفريقية بأديس أبابا وسط تحذيرات من اتساع الصراعات

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الأفريقية الـ39، وسط تحذيرات متصاعدة من اتساع بؤر الصراع وتزايد هشاشة المؤسسات السياسية في دول القارة السمراء.

وتطرق رئيس المفوضية الأفريقية -في كلمته الافتتاحية- إلى خريطة الأزمات الحالية، واصفا معاناة السكان بأنها "ثمن باهظ" لغياب الاستقرار، وداعيا إلى تكثيف الجهود لمعالجة جذور النزاعات المتفاقمة. تقرير: سامر الكبيسي

المصدر: الجزيرة