التصحر يثقل كاهل موريتانيا رغم جهود المكافحة

تواجه موريتانيا تحديات بيئية متصاعدة بسبب التصحر وتغير المناخ، إذ تشير بيانات رسمية إلى أن 80% من مساحتها صحراء، رغم برامج حكومية متعاقبة للحد من زحف الرمال منذ ستينيات القرن الماضي.

وتسعى السلطات إلى احتواء الظاهرة عبر مشاريع تشجير وحماية للغطاء النباتي، غير أن اتساع الرقعة الصحراوية وضعف الإمكانات يفرضان معركة طويلة الأمد تتطلب سياسات أكثر فاعلية وتعاونا إقليميا ودوليا. تقرير: زينب بنت أربيه

المصدر: الجزيرة