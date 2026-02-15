الأردن يستأنف التجنيد الإلزامي للشباب بعد توقف 35 عاما

بدأ الأردن مطلع فبراير/شباط الجاري تنفيذ برنامج التدريب العسكري للشباب المعروف بـ”خدمة العلم”، منهيا بذلك توقفا دام 35 عاما، وذلك في سياق مواكبة التحديات الأمنية والسياسية الإقليمية.

وتهدف الخطوة، حسب الجيش الأردني، إلى تطوير القدرات القتالية لمواكبة أساليب الحروب المعاصرة، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب في ظل الظروف المعقدة التي تحيط بالمملكة من كل الجوانب.

تقرير: حسن الشوبكي