استمرار النزاعات في أفريقيا يفاقم أزمة النزوح

تتواصل موجات النزوح واللجوء في القارة الأفريقية بفعل النزاعات المسلحة والتوترات السياسية، وسط تقديرات أممية تشير إلى نحو 30 مليون نازح ولاجئ، معظمهم من السودان والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

وتواجه دول أفريقية أعباء إنسانية متزايدة مع تدفق الفارين من مناطق الصراع، في ظل محدودية الموارد وضعف البنى التحتية، مما يعمق الحاجة إلى دعم دولي مستدام لمعالجة جذور الأزمات وتخفيف تداعياتها. تقرير: فضل عبد الرزاق

المصدر: الجزيرة