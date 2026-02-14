اتساع رقعة القتال في السودان

تتسع رقعة القتال في السودان على أكثر من جبهة، فمن حواف النيل الأزرق المتاخمة لإثيوبيا إلى كردفان شمالا وجنوبا يستمر القصف الجوي والمعارك محولةً المدن والبلدات إلى نقاط اشتباك مفتوح.

وتصاعدت هجمات قوات الدعم السريع على مواقع للجيش في محيط مدينة الكرمك الحدودية، بينما رد الجيش بقصف تجمعات للدعم في السلك وكلمن قرب الشريط الحدودي في محاولة لقطع مسارات الإمداد.

وفي جنوب كردفان استهدف الدعم السريع مواقع للجيش جنوب كادوقلي المدينة التي تتفرع منها طرق إستراتيجية مما يعكس أهميتها في معادلة السيطرة.

وفي دارفور قصف الجيش مواقع للدعم السريع بمدينة نيالا كبرى مدن جنوب دارفور، ليرد الدعم السريع بقصف مدينة الطينة شمال دارفور، وهي المعبر الحدودي الرئيسي مع تشاد.

تقرير: أسماء محمد