آلاف الاعتداءات نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين بالضفة

تتزايد الاعتداءات والهجمات التي ينفذها المستوطنون بالضفة الغربية، وتقول منظمات حقوقية فلسطينية إن هناك حالة من التكامل والتداخل بين عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين.

فما لا ينجزه جنود الاحتلال بآلياتهم وطائراتهم ومسيراتهم وجرافاتهم العسكرية يكمله المستوطنون برصاصهم وهرواتهم وقنابلهم الحارقة. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون -خلال العام الماضي- أكثر من 4 آلاف و700 اعتداء مباشر ضد الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، إضافة إلى أكثر من 700 اعتداء بالشراكة مع الجيش الإسرائيلي. تقرير: أحمد جرار

المصدر: الجزيرة