8 آلاف جثة تحت أنقاض غزة.. من يستطيع انتشالها؟

تقدر قوات الدفاع المدني في غزة أن نحو 8 آلاف جثة لا تزال تحت الركام، بينما تجاوزت حصيلة الشهداء المعلنة 72 ألفا بعد انتشال أكثر من 700 جثة مؤخرا.

وتُعيق عملياتِ الإنقاذ قيودٌ إسرائيلية على إدخال المعدات الثقيلة، وتواصُلُ الهدم في مناطق واسعة، فضلا عن 61 مليون طن من الأنقاض، وذخائر غير منفجرة تحوّل الحفر إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، وسط غياب منظومة متكاملة للتعرف على هوية الرفات بالحمض النووي. تقرير: أسماء محمد علي

المصدر: الجزيرة