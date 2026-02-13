ما أبرز التحديات التي تواجهها قمة الاتحاد الأفريقي الـ39؟

تنطلق أعمال القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي، في ظل تحديات معقدة تواجهها القارة، تتداخل فيها النزاعات المسلحة مع التغييرات غير الدستورية للأنظمة إلى جانب طموحات التنمية والاندماج القاري.

بين واقع التحديات وأمل الطموحات، يجد الاتحاد الأفريقي نفسه أمام اختبار حقيقي في كل قمة يعقدها رؤساؤه، قمم لا يقاس نجاحها بعدد القرارات المعلنة بل بقدرتها على التحول إلى واقع تلمسه شعوب أفريقيا التي لم تعد تملك ترف الانتظار. مراسل الجزيرة يستعرض في التقرير خارطة التحديات، وجهود المنظومة الأفريقية لاحتوائها.

المصدر: الجزيرة