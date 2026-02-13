بعد 10 سنوات.. أمريكا تغادر قاعدة التنف السورية

أخلت القوات الأمريكية قاعدة التنف في محافظة حمص السورية قرب المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، بعد نحو 10 سنوات من تأسيسها عام 2016 ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

اقرأ المزيد

وأسهمت القاعدة في تدريب فصائل معارضة سورية وقطع خطوط الإمداد الإيرانية، وأُحيطت بمنطقة خفض تصعيد بمساحة 55 كيلومترا، وتعرضت خلال سنوات استخدامها لهجمات متكررة بمسيّرات وصواريخ من فصائل موالية لإيران وأخرى عراقية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة