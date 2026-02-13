الأمن المائي والصرف الصحي يتصدران محاور القمة الأفريقية

تستعد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستضافة القمة الـ39 لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي، وتتصدر قضية الأمن المائي والصرف الصحي محاورها، بالإضافة لملفات أخرى مثل التغير المناخي ومنطقة التجارة الحرة والديون

القمة تُعقد في ظل بيئة إقليمية ودولية مضطربة، حيث تشهد القارة الأفريقية تحديات أمنية وضغوطا مناخية وتحولات اقتصادية وديموغرافية متسارعة، مما يضع مخرجاتها أمام اختبارات حقيقية.