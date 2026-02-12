مخيمات النزوح في غزة تفتقر لأبسط مقومات الحياة

يواجه آلاف النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة ظروفا معيشية وصفت بالكارثية، حيث تفتقر مخيمات النزوح لأدنى الاحتياجات الآدمية من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب.

وفي ظل النقص الحاد في غاز الطهي، تضطر النساء لاستخدام الحطب والوسائل البديلة لإعداد الطعام، بينما يُجبر الجرحى والمرضى على البقاء داخل الخيام دون رعاية طبية كافية جراء انهيار المنظومة الصحية.

ومع استمرار انقطاع الكهرباء، تعود الأسر للأساليب البدائية في التدبير المنزلي، وسط تحذيرات طبية من انتشار واسع للأمراض الفيروسية والجلدية بين الأطفال نتيجة الاكتظاظ وتردي الأوضاع البيئية داخل مراكز الإيواء.