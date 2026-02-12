"طواف عُمان" للدرجات يعزز حضوره الدولي بمشاركة 18 فريقا عالميا

شهدت النسخة الـ15 من طواف عمان للدرجات مشاركة 18 فريقا عالميا، وأقيمت على 5 مراحل امتدت لأكثر من 950 كيلومترا عبر ولايات ساحلية وجبلية في 5 محافظات.

وأشار الاتحاد العُماني للدراجات إلى أن سباق “مسقط كلاسيك” حصل على تصنيف متقدم من الاتحاد الدولي، مما عزز مكانة الطواف على الأجندة العالمية.

واختتمت المنافسات بتتويج فريق أستانا الإيطالي باللقب العام، في نسخة أكدت الحضور الرياضي والسياحي المتنامي للسلطنة.