جهود قطرية لخفض التصعيد بالمنطقة وإبعاد شبح الحرب

تحركات سياسية ودبلوماسية قطرية لخفض التصعيد وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة.

فقد بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأيضا الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

كما استقبل أمير قطر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي.